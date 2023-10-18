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Коммерческая недвижимость в Ломжинский повят, Польша

2 объекта найдено
Коммерческая в Ломжинский повят, Польша
Коммерческая
Ломжинский повят, Польша
Площадь 3 700 м²
Живописное местоположение, Большой зеленый участок земли, Чис…
€2,17 млн
Коммерческая в Stare Kupiski, Польша
Коммерческая
Stare Kupiski, Польша
Площадь 1 950 м²
Предложение для коммерческого клиента. Вы ищете инвестицион…
€398,694
Realting.com
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