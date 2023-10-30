ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Склад
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Польша
Отвоцкий повят
Офисы
Продажа офисных помещений в Отвоцкий повят, Польша
Офис
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 1 комната
Варшава, Польша
1
2 800 м²
1
Высококлассный объект для всех видов деятельности, в настоящее время частично сдан в аренду.…
€2,76 млн
Рекомендовать
Коммерческая 3 комнаты
Варшава, Польша
3
60 м²
Процветающее место обслуживания в Мокотуве. Варшавский центр, торговые и бизнес-галереи, по…
€221,461
Рекомендовать
Коммерческая 10 комнат
Прушковский повят, Польша
10
955 м²
€1,80 млн
Рекомендовать
Коммерческая 10 комнат
Варшава, Польша
10
331 м²
€1,27 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Закрент, Польша
1 556 м²
€2,24 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 ванная
Варшава, Польша
1
900 м²
1/11
Мы рады предложить Вам коммерческое помещение на продажу площадью 900 м2, расположенное на 2…
€2,67 млн
Рекомендовать
Коммерческая 4 комнаты
Варшава, Польша
4
90 м²
€423,040
Рекомендовать
Коммерческая 3 комнаты
Пясечно, Польша
3
500 м²
€634,559
Рекомендовать
Коммерческая 12 комнат
Варшава, Польша
12
375 м²
:: Коротко: Воля, ул. Ворона | просторная, двухуровневое служебное помещение с веб-сайтом в …
€1,48 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Варшава, Польша
1
222 м²
5
Продаётся коммерческое помещение площадью 221,9 кв.м для детского сада, кабинета врача, вете…
€191,056
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Варшава, Польша
1
490 м²
1
Двухэтажное здание мастерской в варшавском районе Targówek, предлагающее как жилую часть, та…
€1,25 млн
Рекомендовать
Коммерческая 6 комнат
Варшава, Польша
6
164 м²
НОВЫЙ ДОМ, СТОЯЩИЙ СЕМЬЮ, ЗАКРЫТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ Голодный дом | Żoliborz | 195m2 | 5 комн…
€507,647
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL