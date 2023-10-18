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Коммерческая недвижимость в Отвоцкий повят, Польша

1 объект найдено
Коммерческая 4 ванных в Отвоцк, Польша
Коммерческая 4 ванных
Отвоцк, Польша
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 800 м²
Этаж 1/2
Дом находится в уютном пригороде Варшавы. Пригород связывает с Варшавой железная дорога (око…
€3,77 млн
Realting.com
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