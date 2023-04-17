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Купить коммерческую недвижимость в Mosina, Польша

4 объекта найдено
Коммерческая 14 спаленв Mosina, Польша
Коммерческая 14 спален
Mosina, Польша
410 м²
€ 408,141
Коммерческаяв Mosina, Польша
Коммерческая
Mosina, Польша
320 м²
€ 279,991
Доброе утро, продается коммерческая недвижимость с жилой и офисной частью. Со свободой дизай…
Магазинв Mosina, Польша
Магазин
Mosina, Польша
890 м²
€ 643,980
ТОЛЬКО ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ! ЕДИНСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ! Недвижимость со…
Магазинв Mosina, Польша
Магазин
Mosina, Польша
890 м²
€ 643,980
ТОЛЬКО ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ! ЕДИНСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ! Недвижимость со…
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