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Производственные здания в Мазовецком воеводстве, Польша

коммерческая недвижимость
232
офисы
4
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1 объект найдено
Производство в Zaborow, Польша
Производство
Zaborow, Польша
Площадь 13 117 м²
Добро пожаловать в уникальное предложение — завод гарячого цинкування в Польше, в непосредст…
€394,449
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