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Производственные здания в Польше

коммерческая недвижимость
262
офисы
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1 объект найдено
Производство в Zaborow, Польша
Производство
Zaborow, Польша
Площадь 13 117 м²
Добро пожаловать в уникальное предложение — завод гарячого цинкування в Польше, в непосредст…
€407,410
Realting.com
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