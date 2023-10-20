Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Польша
  4. Люблинское воеводство

Коммерческая недвижимость в Люблинское воеводство, Польша

1 объект найдено
Коммерческая 2 комнаты в Люблин, Польша
Коммерческая 2 комнаты
Люблин, Польша
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Количество этажей 4
Продается коммерческое помещение по улице Nałkowskich. Близость школы и множества квартир – …
€49,206
Realting.com
Перейти