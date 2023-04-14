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Купить готовый бизнес в Лодзинское воеводство, Польша

Лодзь
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1 объект найдено
Готовый бизнес 1 спальняв Лодзь, Польша
Готовый бизнес 1 спальня
Лодзь, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 47,040
Мы предлагаем апартаменты, расположенные по адресу Marynarska 44a. Это совершенно новый про…

Параметры недвижимости в Лодзинское воеводство, Польша

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