Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Польша
  4. Лесковский повят
  5. Магазины

Магазины в Лесковский повят, Польша

Магазин В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 6 комнат в Варшава, Польша
Коммерческая 6 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 6
Площадь 147 м²
Уважаемый сэр или мадам предлагает на продажу коммерческие и сервисные помещения в Варшаве н…
€284,908
Коммерческая 2 комнаты в Варшава, Польша
Коммерческая 2 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Трехкомнатное помещение в довоенном здании 1937 года. Доходный дом в старой Saska Kępa, ул. …
€242,030
Коммерческая 19 комнат в Варшава, Польша
Коммерческая 19 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 19
Площадь 600 м²
Этаж 1
Производственно-служебное и жилое здание площадью 600 м2 на участке 650 м2 - идеально распол…
€1,26 млн
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
Площадь 321 м²
€379,877
Коммерческая 4 комнаты в Варшава, Польша
Коммерческая 4 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 4
Площадь 90 м²
€422,086
Коммерческая 3 комнаты в Варшава, Польша
Коммерческая 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продвется готовый бизнес. Двухуровневый ресторан, расположенный в центре Варшавы. Ресторан с…
€240,959
Коммерческая 2 комнаты в Варшава, Польша
Коммерческая 2 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Количество этажей 5
Квартира расположена на первом этаже доходного дома по улице Kopernika. Здание 1905 года сох…
€214,186
Коммерческая в Lomza, Польша
Коммерческая
Lomza, Польша
Площадь 275 м²
Вы ищете здание, в котором вы будете управлять своим бизнесом и жить в нем одновр…
€113,286
Коммерческая 13 комнат в Варшава, Польша
Коммерческая 13 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 13
Площадь 480 м²
€506,503
Коммерческая в Венгожево, Польша
Коммерческая
Венгожево, Польша
Площадь 480 м²
Предложение для коммерческого клиента. Вы ищете инвестицион…
€296,134
Готовый бизнес в Sulistrowiczki, Польша
Готовый бизнес
Sulistrowiczki, Польша
Площадь 516 м²
Количество этажей 3
  ХОРОШО ИЗВЕСТНАЯ И НРАВИТСЯ СОБСТВЕННОСТЬ "ZIELONE WZGÓRZE" В МАССИФЕ ŚLìA В НИЖНЕЙ СИЛЕ…
€1,56 млн
Коммерческая 3 комнаты в Варшава, Польша
Коммерческая 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Коммерческое помещение, расположенное в Варшаве, район Targówek, ул.  Zielone Zacisze. Помещ…
€147,788
Realting.com
Перейти