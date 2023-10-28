ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Склад
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Польша
Косьцянский повят
Офисы
Продажа офисных помещений в Косьцянский повят, Польша
Офис
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 7 комнат
Варшава, Польша
7
314 м²
Служебные помещения площадью 314 кв. М + 31,6 кв. М подвал, состоящий из двух помещений, рас…
€663,681
Рекомендовать
Коммерческая
Варшава, Польша
321 м²
€380,454
Рекомендовать
Коммерческая 9 комнат
Варшава, Польша
9
220 м²
Центральный сегмент в террасах зданий на продажу. Рядом с треугольниками Мокотува, Урсынова …
€623,522
Рекомендовать
Коммерческая
Вроцлав, Польша
3
Предлагается к продаже действующий отель находящийся в одном из самых живописных мест Поль…
€3,41 млн
Рекомендовать
Коммерческая 4 комнаты
Варшава, Польша
4
50 м²
5
Коммерческие помещения в отличном месте по адресу ул. Chmielna в многоквартирном доме, реаль…
€263,849
Рекомендовать
Коммерческая 10 комнат
gmina Piaseczno, Польша
10
4 600 м²
€3,23 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Варшава, Польша
155 м²
1/2
Престиж Nieruchomości prezentuje na sprzedaż luksusowe i przestronne mieszkanie zaadaptowane…
€511,903
Рекомендовать
Коммерческая
Остроленка, Польша
18 м²
Я предлагаю вам гараж, который находится на ул. Храбрый в Остроленке. …
€5,971
Рекомендовать
Коммерческая 6 комнат
Варшава, Польша
6
94 м²
1
Помещение 94 m2, двухуровневое, в довоенном доме, на даче 955 m2 при Аграрной.Разоблачительн…
€421,426
Рекомендовать
Коммерческая 4 комнаты
Варшава, Польша
4
118 м²
Продается помещение с гастрономией. Вход прямо с пл. Constitution. В настоящее время сдается…
€514,827
1
Рекомендовать
Коммерческая
Остроленка, Польша
60 м²
2/3
Вы ищете удачное место для офиса, офиса или магазина? Это пр…
€37,620
Рекомендовать
Коммерческая
gmina Piaseczno, Польша
300 м²
€718,424
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL