ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Склад
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Польша
Констанцин-Езёрна (город)
Коммерческая недвижимость в Констанцин-Езёрна (город), Польша
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 10 комнат
Варшава, Польша
10
194 м²
Если вы ищете офис, чтобы купить его в хорошем месте в Урсынове, мы приглашаем вас на презен…
€445,224
Рекомендовать
Коммерческая
Кольненский повят, Польша
364 м²
Вы ищете место для своего бизнеса? Вы заинтересованы в идеальном месте? Я приглаш…
€137,765
Рекомендовать
Коммерческая 3 комнаты
Варшава, Польша
3
60 м²
Процветающее место обслуживания в Мокотуве. Варшавский центр, торговые и бизнес-галереи, по…
€221,976
Рекомендовать
Коммерческая 9 комнат
Варшава, Польша
9
220 м²
Центральный сегмент в террасах зданий на продажу. Рядом с треугольниками Мокотува, Урсынова …
€625,434
Рекомендовать
Коммерческая
Варшава, Польша
321 м²
€381,621
Рекомендовать
Готовый бизнес
Sulistrowiczki, Польша
516 м²
3
ХОРОШО ИЗВЕСТНАЯ И НРАВИТСЯ СОБСТВЕННОСТЬ "ZIELONE WZGÓRZE" В МАССИФЕ ŚLìA В НИЖНЕЙ СИЛЕ…
€1,57 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Варшава, Польша
4
Отель расположен на берегу залива в 30 км от центра Варшавы. Имеет большую парковую зону и…
€8,54 млн
Рекомендовать
Готовый бизнес
Суш, Польша
205 м²
1
Постоянно функционирующая районная станция управления транспортными средствами и oacute; в з…
€533,430
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Варшава, Польша
1
250 м²
1/2
Частный дом площадью 250 м2 с участком 964 м2. Дом расположен в Targówek, недалеко от недавн…
€430,338
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Варшава, Польша
1
119 м²
3/4
Эта просторная квартира в Мокотове предлагает высококачественные жилые помещения. Ее можно п…
€449,703
Рекомендовать
Коммерческая 8 комнат
Варшава, Польша
8
316 м²
СОВРЕМЕННАЯ СЛУЖБА, МЕСТНАЯ В ИДЕАЛЬНОМ МЕСТЕ, В ВАРШАВЕ МОКОТ *****
€1,06 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Варшава, Польша
1
778 м²
1/2
Продается застроенный участок площадью 2899 м2, на котором расположено 3-х этажное офисное з…
€1,83 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL