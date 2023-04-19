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Купить коммерческую недвижимость в Калишь, Польша

Калишь
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1 объект найдено
Коммерческаяв Калишь, Польша
Коммерческая
Калишь, Польша
1 536 м²
€ 924,765
Предметом продажи является многоквартирный дом на главной площади в Калише. Общая площадь мн…
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