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Отели с бассейном в Польше

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3 объекта найдено
Отель в Краков, Польша
Отель
Краков, Польша
Количество этажей 3
Отель расположен в городе Краков, в непосредственной близости от автострады А4. Всего в 9 км…
€ 1,860,000
Отель 50 спален в Вроцлав, Польша
Отель 50 спален
Вроцлав, Польша
Количество спален 50
Площадь 3 150 м²
Количество этажей 4
Предлагается к продаже действующий отель находящийся в одном из самых живописных мест Польши…
€ 3,600,000
Отель в Явожно, Польша
Отель
Явожно, Польша
Количество этажей 4
Этот объект расположен в центре города Явожно. Удобное расположение (близость автомагистрали…
€ 3,600,000
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