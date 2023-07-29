ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Польше
Новые дома в Польше
Все новостройки в Польше
9
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Польше
Жилая
Квартира в Польше
Дом в Польше
Земельные участки в Польше
Элитная недвижимость в Польше
Недвижимость от собственников
Найти агента в Польше
Агентства недвижимости в Польше
Агенты в Польше
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Польше
Магазин
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Польше
Найти агента в Польше
Агентства недвижимости в Польше
Агенты в Польше
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Польше
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Польша
Гостиницы, отели
Отели с бассейном в Польше
коммерческая недвижимость
359
офисы
5
магазины
7
Отель
Очистить
3 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Отель
Краков, Польша
3
Отель расположен в городе Краков, в непосредственной близости от автострады А4. Всего в 9 км…
€ 1,860,000
Рекомендовать
Отель 50 спален
Вроцлав, Польша
50
3 150 м²
4
Предлагается к продаже действующий отель находящийся в одном из самых живописных мест Польши…
€ 3,600,000
Рекомендовать
Отель
Явожно, Польша
4
Этот объект расположен в центре города Явожно. Удобное расположение (близость автомагистрали…
€ 3,600,000
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL