ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Польше
Новые дома в Польше
Все новостройки в Польше
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Польше
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Польше
Вилла
Особняк
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Польше
Элитная недвижимость в Польше
Найти агента в Польше
Агентства недвижимости в Польше
Агенты в Польше
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Польше
Магазин
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Польше
Найти агента в Польше
Агентства недвижимости в Польше
Агенты в Польше
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Польше
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Магазин
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Польша
Гостиницы, отели
Отели с видом на горы в Польше
коммерческая недвижимость
236
офисы
5
магазины
7
Отель
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Варшава, Польша
60 м²
€ 163,424
Коммерческая
Варшава, Польша
600 м²
€ 938,576
Коммерческая 7 комнат
Варшава, Польша
7
314 м²
€ 633,791
Коммерческая
Познань, Польша
97 м²
€ 119,627
Коммерческая
Варшава, Польша
161 м²
€ 324,323
Коммерческая
Познань, Польша
60 м²
€ 64,802
Коммерческая
Познань, Польша
47 м²
€ 71,689
Коммерческая
Blizne Laszczynskiego, Польша
2 800 м²
€ 2,593,699
Коммерческая
Познань, Польша
100 м²
€ 43,580
Коммерческая
Польша, Польша
1 000 м²
4
€ 3,251,855
Коммерческая
Познань, Польша
77 м²
€ 213,541
Коммерческая 10 комнат
Прушковский повят, Польша
10
955 м²
€ 1,715,676
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты