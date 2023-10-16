Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Польша
  4. Великопольское воеводство
  5. Готовый бизнес

Готовый бизнес в Великопольское воеводство, Польша

Готовый бизнес В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
Площадь 129 м²
Продается коммерческое помещение, расположенное на первом этаже служебного жилого дома -, ра…
€342,903
Коммерческая 5 комнат с балконом в Варшава, Польша
Коммерческая 5 комнат с балконом
Варшава, Польша
Комнаты 5
Площадь 300 м²
HOUSE PLN 1,690,000   SERVICE LOCAL PLN 750,000 ( rented ) PLN 2,440 thousand Do you dream …
€518,071
Коммерческая в Ломжинский повят, Польша
Коммерческая
Ломжинский повят, Польша
Площадь 3 700 м²
Живописное местоположение, Большой зеленый участок земли, Чис…
€2,18 млн
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
Площадь 132 м²
LOCAL 132M2, WITH THE LEAST AGREEMENT, ADAPTED TO MEDICAL ACTIVITIES OR COSMETOLOGY, URSINS …
€573,275
Коммерческая 10 комнат в Варшава, Польша
Коммерческая 10 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 1
Продается полностью оборудованный салон 155 м², вблизи ул. Pulawska, Ursynów. При покупке вы…
€63,353
Коммерческая 10 комнат в Варшава, Польша
Коммерческая 10 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 10
Площадь 304 м²
Этаж 1/3
Расположеный в живописной Saska Kępa  по адресу ул. Geneva, этот просторный дом общей площад…
€1,02 млн
Коммерческая 2 комнаты в Варшава, Польша
Коммерческая 2 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 2
Площадь 92 м²
€288,899
Коммерческая 1 комната в Зелёнка, Польша
Коммерческая 1 комната
Зелёнка, Польша
Комнаты 1
Площадь 136 м²
Количество этажей 4
Продаётся помещение для детского сада, яслей или предприятия общественного питания полезной …
€150,625
Коммерческая 1 комната в Варшава, Польша
Коммерческая 1 комната
Варшава, Польша
Комнаты 1
Площадь 203 м²
Продается помещение по ул. Zarankiewicza в непосредственной близости от жилого массива и уча…
€79,514
Коммерческая 3 комнаты в Варшава, Польша
Коммерческая 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Площадь 153 м²
Он предлагает на продажу коммерческие и сервисные помещения в центре Варшавы, на Алеха Яна П…
€976,690
Коммерческая 3 комнаты в Пясечно, Польша
Коммерческая 3 комнаты
Пясечно, Польша
Комнаты 3
Площадь 500 м²
€636,972
Коммерческая 5 комнат в Прушкув, Польша
Коммерческая 5 комнат
Прушкув, Польша
Комнаты 5
Площадь 377 м²
Количество этажей 4
Коммерческая недвижимость в центре Pruszków. Все коммунальные услуги, включая центральное от…
€430,326
Realting.com
Перейти