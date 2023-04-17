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Купить магазин в Гнезненский повят, Польша

gmina Czerniejewo
1
Гнезно
1
Магазин В архив
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2 объекта найдено
Магазинв Гнезно, Польша
Магазин
Гнезно, Польша
655 м²
€ 469,400
Магазинв Bure, Польша
Магазин
Bure, Польша
8 010 м²
€ 1,706,909
Я предлагаю купить землю площадью 0,8010 га в Великопольском воеводстве, Гнезно-Повят, город…

Параметры недвижимости в Гнезненский повят, Польша

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