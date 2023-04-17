Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Великопольское воеводство
  4. Гнезненский повят

Купить коммерческую недвижимость в Гнезненский повят, Польша

Гнезно
2
gmina Czerniejewo
1
4 объекта найдено
Коммерческаяв Winiary, Польша
Коммерческая
Winiary, Польша
18 363 м²
€ 6,560,932
Gniezno, it's not just the cradle of tourism but a new trend increasing the investor zone.&n…
Магазинв Гнезно, Польша
Магазин
Гнезно, Польша
655 м²
€ 469,400
Магазинв Bure, Польша
Магазин
Bure, Польша
8 010 м²
€ 1,706,909
Я предлагаю купить землю площадью 0,8010 га в Великопольском воеводстве, Гнезно-Повят, город…
Коммерческаяв Гнезно, Польша
Коммерческая
Гнезно, Польша
417 м²
€ 256,036

Параметры недвижимости в Гнезненский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти