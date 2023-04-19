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Купить коммерческую недвижимость в gmina Wysoka, Польша

2 объекта найдено
Коммерческаяв Wysoka Wielka, Польша
Коммерческая
Wysoka Wielka, Польша
589 м²
€ 606,365
ПРОДАЕТСЯ, СМЕСЬ НЕДВИЖИМОСТИ – РЕКРЕАЦИОННАЯ ВЫСОКАЯ ВЕЛЬКА Объект живописно расположен на …
Коммерческаяв Wysoka Wielka, Польша
Коммерческая
Wysoka Wielka, Польша
356 м²
€ 125,604
Продается застроенная недвижимость, расположенная в Высоке, недалеко от провинциальной дорог…
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