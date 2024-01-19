Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Польша
  4. gmina Witkowo

Коммерческая недвижимость в gmina Witkowo, Польша

1 объект найдено
Коммерческая в Skorzecin, Польша
SPECIAL
Коммерческая
Skorzecin, Польша
Площадь 284 м²
Количество этажей 3
Предметом продажи является бывшая немецкая водяная мельница, расположенная на озере Пилка, в…
€1,35 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти