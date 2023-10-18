Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Польша
  4. gmina Wegorzewo

Коммерческая недвижимость в gmina Wegorzewo, Польша

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 10 комнат в Остроленка, Польша
Коммерческая 10 комнат
Остроленка, Польша
Комнаты 10
Площадь 1 250 м²
€508,030
Коммерческая 5 комнат в Варшава, Польша
Коммерческая 5 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 5
Площадь 170 м²
НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ MLS ТОЛЬКО до 4/03/22 Арендованные офисные помещения приносят …
€380,811
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
Площадь 416 м²
Этаж 1
Продается супер недвижимость - здание дошкольного возраста, в котором находится частный детс…
€1,10 млн
Коммерческая в Stare Kupiski, Польша
Коммерческая
Stare Kupiski, Польша
Площадь 1 950 м²
Предложение для коммерческого клиента. Вы ищете инвестицион…
€398,694
Коммерческая в gmina Piaseczno, Польша
Коммерческая
gmina Piaseczno, Польша
Площадь 300 м²
€719,498
Коммерческая 16 комнат в Отвоцкий повят, Польша
Коммерческая 16 комнат
Отвоцкий повят, Польша
Комнаты 16
Площадь 790 м²
€783,213
Коммерческая 10 комнат в Варшава, Польша
Коммерческая 10 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 414 м²
Этаж 2
Историческая, полностью отремонтированная, отдельностоящая вилла площадью 414 м2 расположена…
€1,70 млн
Коммерческая 10 комнат в Варшава, Польша
Коммерческая 10 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 308 м²
Этаж 2
10 квартир площадью от 19 кв.м до 38 кв.м: 3 студии, однокомнатные (одна с балконом), 2 - дв…
€1,18 млн
Коммерческая 1 комната в Варшава, Польша
Коммерческая 1 комната
Варшава, Польша
Комнаты 1
Площадь 203 м²
Продается помещение по ул. Zarankiewicza в непосредственной близости от жилого массива и уча…
€79,273
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
Площадь 132 м²
LOCAL 132M2, WITH THE LEAST AGREEMENT, ADAPTED TO MEDICAL ACTIVITIES OR COSMETOLOGY, URSINS …
€571,534
Коммерческая 1 комната в Варшава, Польша
Коммерческая 1 комната
Варшава, Польша
Комнаты 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 10
Уникальная возможность приобрести торгово-сервисное помещение площадью 66,5 м2, расположенно…
€158,975
Коммерческая 3 комнаты в Варшава, Польша
Коммерческая 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческое помещение по адресу ул. Lazurowa 8. Возможность изменения использован…
€26,450
Realting.com
Перейти