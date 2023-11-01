Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Польша
  4. gmina Szamotuly
  5. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость в gmina Szamotuly, Польша

Инвестиционная В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 8 комнат в Гданьск, Польша
Коммерческая 8 комнат
Гданьск, Польша
Комнаты 8
Площадь 870 м²
Количество этажей 2
У меня есть для продажи новый зал производства с кладовыми и офисными помещениями в Польше, …
€1,50 млн
Коммерческая 5 комнат с балконом в Варшава, Польша
Коммерческая 5 комнат с балконом
Варшава, Польша
Комнаты 5
Площадь 167 м²
Этаж 1
Вы ищете комфортабельную квартиру, окруженную зелеными насаждениями, где вы будете жить со с…
€289,484
Коммерческая 4 комнаты в Варшава, Польша
Коммерческая 4 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 4
Площадь 90 м²
€422,604
Коммерческая 8 комнат с балконом в Мрозы, Польша
Коммерческая 8 комнат с балконом
Мрозы, Польша
Комнаты 8
Площадь 1 170 м²
€412,039
Коммерческая 4 комнаты в Варшава, Польша
Коммерческая 4 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 4
Площадь 110 м²
Количество этажей 6
Привлекательное коммерческое помещение полезной площадью ок. 110 м² на первом этаже, располо…
€602,911
Коммерческая 10 комнат в Варшава, Польша
Коммерческая 10 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 414 м²
Этаж 2
Историческая, полностью отремонтированная, отдельностоящая вилла площадью 414 м2 расположена…
€1,69 млн
Коммерческая 3 комнаты в Варшава, Польша
Коммерческая 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Площадь 153 м²
Он предлагает на продажу коммерческие и сервисные помещения в центре Варшавы, на Алеха Яна П…
€971,989
Коммерческая 6 комнат в Варшава, Польша
Коммерческая 6 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 6
Площадь 231 м²
Этаж 2
Продается новый офис в престижном здании в Рондо Виатрачна. Площадь 231м2 для любой договоре…
€443,734
Ресторан, кафе в Polanczyk, Польша
Ресторан, кафе
Polanczyk, Польша
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€549,457
Коммерческая 10 комнат в gmina Lomianki, Польша
Коммерческая 10 комнат
gmina Lomianki, Польша
Комнаты 10
Площадь 609 м²
Этаж 1
€272,579
Коммерческая 1 комната в Варшава, Польша
Коммерческая 1 комната
Варшава, Польша
Комнаты 1
Площадь 1 052 м²
Этаж 1/2
Офисное здание полезной площадью 1051, 52 м2 / участок 1044 м2 Расположение недалеко от пере…
€1,92 млн
Коммерческая 10 комнат в Варшава, Польша
Коммерческая 10 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 10
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
Недвижимость состоит из двух домов общей полезной площадью 770 кв. м, что дает достаточно ме…
€772,015
Realting.com
Перейти