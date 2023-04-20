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Купить коммерческую недвижимость в gmina Strzalkowo, Польша

1 объект найдено
Коммерческаяв Strzalkowo, Польша
Коммерческая
Strzalkowo, Польша
607 м²
€ 648,884
Продается здание, в котором находится частный детский сад и детская, работающая в течение 10…
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