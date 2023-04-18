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Купить коммерческую недвижимость в gmina Srem, Польша

Сьрем
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1 объект найдено
Коммерческаяв Сьрем, Польша
Коммерческая
Сьрем, Польша
2 460 м²
€ 839,974
Инвестиционная жемчужина, вы не можете купить тюрьму ежедневно; ). Возможности использования…

Параметры недвижимости в gmina Srem, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
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