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Готовый бизнес в Гмина Собутка, Польша

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1 объект найдено
Готовый бизнес в Sulistrowiczki, Польша
Готовый бизнес
Sulistrowiczki, Польша
Площадь 516 м²
Количество этажей 3
  ХОРОШО ИЗВЕСТНАЯ И НРАВИТСЯ СОБСТВЕННОСТЬ "ZIELONE WZGÓRZE" В МАССИФЕ ŚLìA В НИЖНЕЙ СИЛЕ…
€1,50 млн
Realting.com
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