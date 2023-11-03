Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Польша
  4. gmina Rokietnica
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в gmina Rokietnica, Польша

Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 7 комнат в Варшава, Польша
Коммерческая 7 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 7
Площадь 314 м²
Служебные помещения площадью 314 кв. М + 31,6 кв. М подвал, состоящий из двух помещений, рас…
€660,683
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
Площадь 321 м²
€378,735
Коммерческая 2 ванных в Варшава, Польша
Коммерческая 2 ванных
Варшава, Польша
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Мы рады предложить Вам коммерческое помещение на продажу площадью 135,90 м2, расположенное н…
€333,734
Коммерческая 2 комнаты в Варшава, Польша
Коммерческая 2 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Количество этажей 8
Уникальная недвижимость, отвечающая самым высоким стандартам жизни и обеспечивающая комфорт …
€178,082
Коммерческая 3 комнаты в Варшава, Польша
Коммерческая 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Процветающее место обслуживания в Мокотуве. Варшавский центр, торговые и бизнес-галереи, по…
€220,298
Коммерческая 2 комнаты в Люблин, Польша
Коммерческая 2 комнаты
Люблин, Польша
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Количество этажей 4
Продается коммерческое помещение по улице Nałkowskich. Близость школы и множества квартир – …
€49,058
Коммерческая 5 комнат в gmina Nur, Польша
Коммерческая 5 комнат
gmina Nur, Польша
Комнаты 5
Площадь 100 м²
€2,59 млн
Коммерческая 5 комнат в Варшава, Польша
Коммерческая 5 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 5
Площадь 170 м²
НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ MLS ТОЛЬКО до 4/03/22 Арендованные офисные помещения приносят …
€378,525
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
Площадь 102 м²
Количество этажей 7
Коммерческие помещения для различных видов деятельности - хорошее место в Нижнем Mokotów. По…
€213,542
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
Площадь 155 м²
Этаж 1/2
Престиж Nieruchomości prezentuje na sprzedaż luksusowe i przestronne mieszkanie zaadaptowane…
€514,105
Коммерческая 10 комнат в Варшава, Польша
Коммерческая 10 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 10
Площадь 450 м²
Этаж 2
Мы представляем отдельное здание в отличном месте в Royal Wilanów! В настоящее время отель п…
€1,10 млн
Коммерческая 6 комнат в Варшава, Польша
Коммерческая 6 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 6
Площадь 327 м²
Количество этажей 4
Уединенное, с отличными коммуникациями, коммерческое помещение на улице Słowackiego в Старом…
€947,316
Realting.com
Перейти