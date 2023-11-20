Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Польша
  4. gmina Parzeczew

Коммерческая недвижимость в gmina Parzeczew, Польша

1 объект найдено
Коммерческая 6 комнат в Skorka, Польша
Коммерческая 6 комнат
Skorka, Польша
Комнаты 6
Площадь 169 м²
Этаж 1/2
Здание, которое идеально подходит для штаб-квартиры компании, офисов или других услуг. Больш…
€328,043
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+48790743797 antonina.koroleva@okeask.com
Realting.com
Перейти