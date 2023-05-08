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Коммерческая недвижимость в gmina Michalowice, Польша

2 объекта найдено
Коммерческая 4 комнаты в Nowa Wies, Польша
Коммерческая 4 комнаты
Nowa Wies, Польша
Комнаты 4
Площадь 96 м²
€ 241,293
Коммерческая 5 комнат в Nowa Wies, Польша
Коммерческая 5 комнат
Nowa Wies, Польша
Комнаты 5
Площадь 377 м²
€ 404,927
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