Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Польша
  4. gmina Lomianki
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в gmina Lomianki, Польша

Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Остроленка, Польша
Коммерческая
Остроленка, Польша
Площадь 1 440 м²
Вы ищете оригинальную недвижимость для своей компании? Я призываю вас …
€307,711
Производство в Zaborow, Польша
Производство
Zaborow, Польша
Площадь 13 117 м²
Добро пожаловать в уникальное предложение — завод гарячого цинкування в Польше, в непосредст…
€405,727
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
 (WhatsApp, Viber, Telegram) Строительство завершено Ниже представлены варианты помещ…
€202,366
Коммерческая в Соколув-Подляски, Польша
Коммерческая
Соколув-Подляски, Польша
Площадь 2 127 м²
€484,851
Коммерческая 3 комнаты в Пясечно, Польша
Коммерческая 3 комнаты
Пясечно, Польша
Комнаты 3
Площадь 500 м²
€632,415
Коммерческая 6 комнат в Варшава, Польша
Коммерческая 6 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 6
Площадь 147 м²
Уважаемый сэр или мадам предлагает на продажу коммерческие и сервисные помещения в Варшаве н…
€284,587
Коммерческая 16 комнат в Отвоцкий повят, Польша
Коммерческая 16 комнат
Отвоцкий повят, Польша
Комнаты 16
Площадь 790 м²
€779,978
Коммерческая 3 комнаты в Варшава, Польша
Коммерческая 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческое помещение по адресу ул. Lazurowa 8. Возможность изменения использован…
€26,340
Коммерческая в Lugi, Польша
Коммерческая
Lugi, Польша
Площадь 456 м²
€948,622
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
Площадь 321 м²
€379,449
Коммерческая 1 комната в Зелёнка, Польша
Коммерческая 1 комната
Зелёнка, Польша
Комнаты 1
Площадь 136 м²
Количество этажей 4
Продаётся помещение для детского сада, яслей или предприятия общественного питания полезной …
€149,547
Коммерческая в Польша
Коммерческая
Польша
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 4
Этот объект расположен в центре города Явожно. Удобное расположение (близость автомагистрали…
€3,40 млн
Realting.com
Перейти