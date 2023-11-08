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Коммерческая недвижимость в gmina Leszno, Польша

1 объект найдено
Производство в Zaborow, Польша
Производство
Zaborow, Польша
Площадь 13 117 м²
Добро пожаловать в уникальное предложение — завод гарячого цинкування в Польше, в непосредст…
€402,219
Realting.com
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