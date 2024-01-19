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Коммерческая недвижимость в gmina Elk, Польша

1 объект найдено
Lake House Apartments with DIRECT LAKE ACCESS в Chrzanowo, Польша
Lake House Apartments with DIRECT LAKE ACCESS
Chrzanowo, Польша
Число комнат 34
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 648 м²
Количество этажей 3
LAKE HOUSE - LAKE VIEW PANORAMA   We cordially invite you to the complex of Masurian apart…
€2,10 млн
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