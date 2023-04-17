Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Великопольское воеводство
  4. Познанский повят
  5. gmina Czerwonak

Купить коммерческую недвижимость в gmina Czerwonak, Польша

1 объект найдено
Коммерческаяв Czerwonak, Польша
Коммерческая
Czerwonak, Польша
64 м²
€ 30,153

Параметры недвижимости в gmina Czerwonak, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти