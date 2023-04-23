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Магазины в gmina Czerniejewo, Польша

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1 объект найдено
Магазин в Bure, Польша
Магазин
Bure, Польша
8 010 м²
€ 1,717,416
Я предлагаю купить землю площадью 0,8010 га в Великопольском воеводстве, Гнезно-Повят, город…
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