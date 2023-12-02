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Коммерческая недвижимость в gmina Cisna, Польша

1 объект найдено
Отель в Wetlina, Польша
Отель
Wetlina, Польша
Площадь 1 м²
Количество этажей 1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€481,102
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: Polski
Realting.com
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