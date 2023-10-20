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Коммерческая недвижимость в gmina Blonie, Польша

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Bramki, Польша
Коммерческая 1 комната
Bramki, Польша
Комнаты 1
Площадь 1 152 м²
Этаж 2/2
Продается выставочный комплекс с офисными и складскими помещениями полезной площадью 1152 м2…
€1,12 млн
Realting.com
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