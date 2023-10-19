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Коммерческая недвижимость в Члухувский повят, Польша

1 объект найдено
Коммерческая в Stara Brda, Польша
Коммерческая
Stara Brda, Польша
Площадь 3 753 м²
Добро пожаловать в мир возможностей! Продаётся прибыльный мебельный бизнес, расположенный на…
Цена по запросу
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