Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Польша
  4. Быдгощ
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Быдгощ, Польша

Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
Площадь 600 м²
Двухэтажный многоквартирный дом - три этажа общей площадью 600 м2, включая полноразмерный че…
€979,905
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
Площадь 67 м²
€231,805
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
Площадь 102 м²
Количество этажей 7
Коммерческие помещения для различных видов деятельности - хорошее место в Нижнем Mokotów. По…
€213,871
Коммерческая 1 ванная в Варшава, Польша
Коммерческая 1 ванная
Варшава, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 900 м²
Этаж 1/11
Мы рады предложить Вам коммерческое помещение на продажу площадью 900 м2, расположенное на 2…
€2,66 млн
Коммерческая 5 комнат в Варшава, Польша
Коммерческая 5 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 5
Площадь 103 м²
Этаж 1/7
Практически новые, полностью меблированные помещения 2021 года площадью ок. 102 м2 с медицин…
€748,547
Коммерческая 10 комнат с балконом в гмина Изабелин, Польша
Коммерческая 10 комнат с балконом
гмина Изабелин, Польша
Комнаты 10
Площадь 350 м²
€461,504
Коммерческая 1 комната в Варшава, Польша
Коммерческая 1 комната
Варшава, Польша
Комнаты 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 7
* Престижное расположение - вход с ул. Woronicza * Отделка в современном индустриальном стил…
€662,999
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
Площадь 146 м²
We offer you a service premises located at ul. Racławicka in Warsaw's Ochota. The restaurant…
€391,751
Коммерческая в Варшава, Польша
Коммерческая
Варшава, Польша
Площадь 380 м²
[ PL ] [ EN ] * MOKOTÓW * PRZESTRONNY DOM * TYLKO U NAS * Atrakcyjny dom na Mokotowie na spr…
€663,655
Коммерческая 1 комната в Bramki, Польша
Коммерческая 1 комната
Bramki, Польша
Комнаты 1
Площадь 1 152 м²
Этаж 2/2
Продается выставочный комплекс с офисными и складскими помещениями полезной площадью 1152 м2…
€1,11 млн
Коммерческая 10 комнат в Варшава, Польша
Коммерческая 10 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 10
Площадь 331 м²
€1,26 млн
Коммерческая 4 комнаты в Варшава, Польша
Коммерческая 4 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 4
Площадь 90 м²
€421,464
Realting.com
Перейти