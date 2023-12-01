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Коммерческая недвижимость в Бещадский повят, Польша

1 объект найдено
Отель в Hoszow, Польша
Отель
Hoszow, Польша
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€154,329
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: Polski
Realting.com
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