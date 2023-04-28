Филиппины
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Филиппинах
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Филиппинах
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Филиппины
Гостиницы, отели
Отели с видом на горы на Филиппинах
коммерческая недвижимость
1
Отель
Очистить
1 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Отель 60 комнат
Central Visayas, Филиппины
60 Количество комнат
10 ванных комнат
2 900 м²
Количество этажей 4
€ 2,100,000
Waterfront Palazzo, Отель, Пансионат Paradise 60 номеров на продажу Beach Resort / Hotel, и…
Регионы с недвижимостью на продажу
Central Visayas
Себу
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты