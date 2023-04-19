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Купить отель с видом на море в Central Visayas, Филиппины

Себу
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1 объект найдено
Отель 60 комнатв Central Visayas, Филиппины
Отель 60 комнат
Central Visayas, Филиппины
60 Количество комнат 10 ванных комнат 2 900 м² Количество этажей 4
€ 2,100,000
Waterfront Palazzo, Отель, Пансионат Paradise 60 номеров на продажу Beach Resort / Hotel, и…
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