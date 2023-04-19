Филиппины
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Филиппинах
Новые дома на Филиппинах
Все новостройки на Филиппинах
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Филиппинах
Жилая
Квартира на Филиппинах
Дом на Филиппинах
Земельные участки на Филиппинах
Элитная недвижимость на Филиппинах
Найти агента на Филиппинах
Агентства недвижимости на Филиппинах
Агенты на Филиппинах
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Филиппинах
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Филиппинах
Найти агента на Филиппинах
Агентства недвижимости на Филиппинах
Агенты на Филиппинах
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции на Филиппинах
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Филиппины
Central Visayas
Гостиницы, отели
Купить отель в Central Visayas, Филиппины
Себу
1
Отель
Очистить
1 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Отель 60 комнат
Central Visayas, Филиппины
60 Количество комнат
10 ванных комнат
2 900 м²
Количество этажей 4
€ 2,100,000
Waterfront Palazzo, Отель, Пансионат Paradise 60 номеров на продажу Beach Resort / Hotel, и…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты