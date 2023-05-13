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Отели с видом на горы в Себу, Филиппины

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1 объект найдено
Отель 60 комнат в Central Visayas, Филиппины
Отель 60 комнат
Central Visayas, Филиппины
Комнаты 60
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 2 900 м²
Количество этажей 4
€ 2,100,000
Waterfront Palazzo, Отель, Пансионат Paradise 60 номеров на продажу Beach Resort / Hotel, и…
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