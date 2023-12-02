Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Перу
  4. Lima

Коммерческая недвижимость в Lima, Перу

1 объект найдено
Коммерческая в Santiago de Surco, Перу
Коммерческая
Santiago de Surco, Перу
Площадь 540 м²
Количество этажей 1
Собственность - коммерческий участок 540 м2, 2 уровня, внутри офисного здания А1, участок на…
€1,28 млн
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти