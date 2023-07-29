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Магазины с видом на море на Северном Кипре

Кирения
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2 объекта найдено
Магазин в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 71 м²
Количество этажей 8
Магазины в Элитном Комплексе на Оживленной Улице в Гирне, Кипр Магазины с инвестиционным пот…
€ 301,000
Магазин в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 150 м²
Количество этажей 5
Коммерческие Помещения в Гирне, Северный Кипр, в Элитном Проекте. Магазины и офисы в центре …
€ 316,000

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