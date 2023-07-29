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Коммерческая недвижимость с видом на море на Северном Кипре

Nicosia
6
Кирения
6
4 объекта найдено
Магазин в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 71 м²
Количество этажей 8
Магазины в Элитном Комплексе на Оживленной Улице в Гирне, Кипр Магазины с инвестиционным пот…
€ 301,000
Магазин в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 150 м²
Количество этажей 5
Коммерческие Помещения в Гирне, Северный Кипр, в Элитном Проекте. Магазины и офисы в центре …
€ 316,000
Офис 1 спальня в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 5
Коммерческие Помещения в Гирне, Северный Кипр, в Элитном Проекте. Магазины и офисы в центре …
€ 141,000
Коммерческая в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 4 500 м²
Коммерческая Недвижимость в Оживленном Месте в Гирне на Северном Кипре Коммерческая недвижим…
€ 11,700,000

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