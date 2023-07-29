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Офис 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1
55 м²
5
Коммерческие Помещения в Гирне, Северный Кипр, в Элитном Проекте. Магазины и офисы в центре …
€ 141,000
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