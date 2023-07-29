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Продажа офисных помещений с видом на море на Северном Кипре

Nicosia
3
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1 объект найдено
Офис 1 спальня в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 5
Коммерческие Помещения в Гирне, Северный Кипр, в Элитном Проекте. Магазины и офисы в центре …
€ 141,000

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