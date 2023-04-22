Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Фамагуста
  4. Никосия
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра

Офис В архив
Очистить
10 объектов найдено
Офис в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
7-этажное здание, расположенное в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов и подв…
Офис в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
7-этажное здание, расположенное в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов и подв…
Офис в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
7-этажное здание, расположенное в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов и подв…
Офис в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
7-этажное здание, расположенное в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов и подв…
Офис в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A 7-story building situated in the city center.The building comprises of seven floors o…
Офис в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 3,500,000
Отель расположен недалеко от центра Никосии, в северном углу проспекта Луки Акрита и улицы А…
Офис в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 1,175,000
Офис на целый этаж в самом центре Никосии. Офис находится на 5-м этаже в одиннадцатиэтажном …
Офис в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
The office is situated at Nicosia- Aglantzia area, facing Larnakas Avenue. It’s near c…
Офис в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A commercial space located on the first floor in Nicosia.It comprises of two unified units o…
Офис в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Masterful design and state-of-the art construction characterize this modern business center,…
Realting.com
Перейти