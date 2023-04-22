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Турецкая Республика Северного Кипра
Фамагуста
Никосия
Коммерческая недвижимость в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
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31 объект найдено
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Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A commercial plot with a building in Egkomi. The building consists of a ground floor with an…
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин на первом этаже в Агланции, Никосия.Магазин имеет 58 кв.м торговых площадей на перво…
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин на первом этаже в Агланции, Никосия.Магазин имеет 90 кв.м. Он имеет парковочное мест…
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Всего 150 м2. Помещение в магазине можно арендовать в Агланции.Первый этаж состоит из открыт…
Коммерческая 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 670,000
Продается бизнес площадью 331 кв.м В Никосии. Недвижимость продается с мебелью
Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Здание / магазин доступны для продажи в отличном районе Фанеромени.Отель расположен недалеко…
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин на первом этаже в Агланции, Никосия.Магазин состоит из 174 кв.м первого этажа и мезо…
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
7-этажное здание, расположенное в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов и подв…
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
7-этажное здание, расположенное в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов и подв…
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
7-этажное здание, расположенное в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов и подв…
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
7-этажное здание, расположенное в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов и подв…
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин на первом этаже в Агланции, Никосия. Магазин состоит из открытой планировки торговой…
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин на первом этаже многофункционального здания в Агиос Андреас, Никосия. Магазин имеет …
Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A mixed use building in Engomi, Nicosia.It comprises of a ground floor showroom of 516sqm wi…
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A spacious shop on the ground floor of the building in Engomi, Nicosia.It comprises of a gro…
Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 2,000,000
Located in one of the most important and prestigious Avenues in Nicosia. Currently under com…
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A 7-story building situated in the city center.The building comprises of seven floors o…
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 2,000,000
Просторные магазины на уровне земли с двойными стеклянными окнами - идеальные витрины для де…
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 3,500,000
Отель расположен недалеко от центра Никосии, в северном углу проспекта Луки Акрита и улицы А…
Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A commercial center in within the walls Nicosia.It comprises of:A common area of c. 450sqmSh…
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Это магазин в Агланции, Никосия.Ι t состоит из: -Первый этаж 279m² состоит из открытой …
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 1,175,000
Офис на целый этаж в самом центре Никосии. Офис находится на 5-м этаже в одиннадцатиэтажном …
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
The office is situated at Nicosia- Aglantzia area, facing Larnakas Avenue. It’s near c…
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A commercial space located on the first floor in Nicosia.It comprises of two unified units o…
Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A commercial building located in Nicosia. The building comprises of five shops on the ground…
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Ground floor shop with mezzanine level and basement, in a central location, in Nicosia …
Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Building in an attractive and popular location in Makedonitissa quarter, in Engomi …
Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Неполный коммерческий строительный комплекс & nbsp; в очень хорошем месте в муниципалитете Э…
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Masterful design and state-of-the art construction characterize this modern business center,…
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A commercial space formerly used as a restaurant in Makedonitissa, Nicosia.It comprises of a…
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