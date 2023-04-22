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Коммерческая недвижимость в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра

31 объект найдено
Коммерческая в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A commercial plot with a building in Egkomi. The building consists of a ground floor with an…
Магазин в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин на первом этаже в Агланции, Никосия.Магазин имеет 58 кв.м торговых площадей на перво…
Магазин в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин на первом этаже в Агланции, Никосия.Магазин имеет 90 кв.м. Он имеет парковочное мест…
Магазин в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Всего 150 м2. Помещение в магазине можно арендовать в Агланции.Первый этаж состоит из открыт…
Коммерческая 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 670,000
Продается бизнес площадью 331 кв.м В Никосии. Недвижимость продается с мебелью
Коммерческая в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Здание / магазин доступны для продажи в отличном районе Фанеромени.Отель расположен недалеко…
Магазин в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин на первом этаже в Агланции, Никосия.Магазин состоит из 174 кв.м первого этажа и мезо…
Офис в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
7-этажное здание, расположенное в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов и подв…
Офис в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
7-этажное здание, расположенное в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов и подв…
Офис в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
7-этажное здание, расположенное в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов и подв…
Офис в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
7-этажное здание, расположенное в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов и подв…
Магазин в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин на первом этаже в Агланции, Никосия. Магазин состоит из открытой планировки торговой…
Магазин в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин на первом этаже многофункционального здания в Агиос Андреас, Никосия. Магазин имеет …
Коммерческая в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A mixed use building in Engomi, Nicosia.It comprises of a ground floor showroom of 516sqm wi…
Магазин в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A spacious shop on the ground floor of the building in Engomi, Nicosia.It comprises of a gro…
Коммерческая в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 2,000,000
Located in one of the most important and prestigious Avenues in Nicosia. Currently under com…
Офис в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A 7-story building situated in the city center.The building comprises of seven floors o…
Магазин в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 2,000,000
Просторные магазины на уровне земли с двойными стеклянными окнами - идеальные витрины для де…
Офис в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 3,500,000
Отель расположен недалеко от центра Никосии, в северном углу проспекта Луки Акрита и улицы А…
Коммерческая в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A commercial center in within the walls Nicosia.It comprises of:A common area of c. 450sqmSh…
Магазин в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Это магазин в Агланции, Никосия.Ι t состоит из: -Первый этаж 279m² состоит из открытой …
Офис в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 1,175,000
Офис на целый этаж в самом центре Никосии. Офис находится на 5-м этаже в одиннадцатиэтажном …
Офис в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
The office is situated at Nicosia- Aglantzia area, facing Larnakas Avenue. It’s near c…
Офис в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A commercial space located on the first floor in Nicosia.It comprises of two unified units o…
Коммерческая в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A commercial building located in Nicosia. The building comprises of five shops on the ground…
Магазин в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Ground floor shop with mezzanine level and basement, in a central location, in Nicosia …
Коммерческая в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Building in an attractive and popular location in Makedonitissa quarter, in Engomi …
Коммерческая в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Неполный коммерческий строительный комплекс & nbsp; в очень хорошем месте в муниципалитете Э…
Офис в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Masterful design and state-of-the art construction characterize this modern business center,…
Магазин в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A commercial space formerly used as a restaurant in Makedonitissa, Nicosia.It comprises of a…
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