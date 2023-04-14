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Купить коммерческую недвижимость в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

1 объект найдено
Коммерческаяв Agios Vasilios, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Agios Vasilios, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 2,100,000
Коммерческое здание в историческом месте в Строволо. Недвижимость состоит из шести этажей с …

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

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