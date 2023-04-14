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Продажа офисных помещений в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Nicosia
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1 объект найдено
Офисв Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Коммерческий офис теперь доступен для аренды в Agios Dometios.Недвижимость расположена недал…

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

недорогая
элитное
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