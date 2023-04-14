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Купить коммерческую недвижимость в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
6
Nicosia
5
6 объектов найдено
Магазинв Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин на первом этаже в Агиос Деметриос, рядом со всеми удобствами и услугами, такими как …
Офисв Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Коммерческий офис теперь доступен для аренды в Agios Dometios.Недвижимость расположена недал…
Коммерческаяв Agios Vasilios, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Agios Vasilios, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 2,100,000
Коммерческое здание в историческом месте в Строволо. Недвижимость состоит из шести этажей с …
Коммерческаяв Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 880,000
Building for sale on a great location in Nicosia.The building consists of four floors and up…
Коммерческаяв Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A commercial building in Agios Dometios, Nicosia.It comprises of: -A shop of 115sqm with a 5…
Коммерческаяв Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
ДОСТУПНО СЕЙЧАС здание в отличном месте в Никосии в Агиос Дометиос. Расположен в районе, бли…

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

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